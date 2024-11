Sport.quotidiano.net - Seravezza ancora a Livorno. Stasera sedicesimi di Coppa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torna aa soli tre giorni di distanza ilPozzi che dopo lo 0-0 in campionato di domenica si ripresenta allo stadio “Armando Picchi“ per idi finale dellaItalia di Serie D. Si giocacon fischio d’inizio alle 20.30 e all’Ardenza arbitrerà Gianluca Cipriano della sezione di Torino, coadiuvato dagli assistenti di linea Piergiorgio Stotani di Viterbo e Cristiano Rosati di Roma 2. La formula dellaprevede gare secche anche in questidi finale con calci di rigore immediati in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari. Chi passa va agli ottavi di finale (che si giocheranno fra due settimane: mercoledì 4 dicembre, sempre in gara unica). Oggi l’altro derby toscano disarà alle 14.30 Sangiovannese-Follonica Gavorrano. Ilquesta sera non avrà lo squalificato Bedini in mezzo al campo dove manca sempre anche il 2005 Sforzi.