Sabaudia, colonnine ricarica veicoli elettrici, al via i lavori

, 20 novembre 2024 – A due anni e mezzo dal suo insediamento, il Sindaco Mosca continua a mantenere gli impegni presi durante la campagna elettorale. Con grande soddisfazione, infatti, il primo cittadino ha annunciato che la prossima settimana partiranno iper l’installazione delleper ladei, come previsto al IV punto del programma elettorale, dedicato al Turismo e al Commercio.“Messo a segno un altro punto del nostro programma elettorale. Pacta sunt servanda, recitavano i latini. E noi i patti li rispettiamo sempre. Il progetto prevede una prima installazione di cinqueper ladeiin diverse zone della Città, per favorire la mobilità sostenibile e rispondere alle esigenze di chi sceglie soluzioni ecologiche per i propri spostamenti.