Giovanni De Rosa smaschera Federica le foto insieme | Notte con lei

Ieri al Grande Fratello si è presentato Antonio Fico, uno dei ragazzi che sostengono di aver frequentatoPetagna dopo l’uscita da Temptation Island. Antonio non è l’unico, perché ancheDeha dichiarato di essere uscito con la gieffina, mentre lei stavaa Stefano Tediosi. Deieri sera mentre andava in onda il Grande Fratello, ha scritto su Instagram: “Chi costruisce castelli con le proprie menzogne si seppellirà sotto le sue stesse macerie“. Come se non bastasse,in un’intervista concessa a Di Più ha raccontato di aver passato unaconed ha specificato che è stata lei a cercarlo.Sabato sera vedremo anchenella casa del Grande Fratello? Nel dubbio beataDea Di Più: “Tra noi era nata una relazione a distanza”.