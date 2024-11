Catania aeroporto chiuso di notte per i lavori della nuova pista

Leggi su Dayitalianews.com

Dal 31 marzo 2025 al 30 ottobre 2025, con una pausa temporanea nel mese di agosto, ladell’disarà chiusa tra mezzae le sei del mattino. Questa chiusura è necessaria per consentire idi interramentolinea ferroviaria, un intervento preliminare alla costruzionedi volo prevista dal piano di sviluppo dell’.Lo ha reso noto la Sac, la società che gestisce i servizi a terra, parlando di “intervento strategico e ambizioso che conferma la centralità dello scalo etneo nel panorama aeroportuale nazionale e internazionale, reso possibile grazie ai i fondi del Pnrr”.“Desidero esprimere la nostra sincera gratitudine al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e all’Enac per il loro continuo supporto e l’attenzione rivolta all’– ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac – un ringraziamento particolare va a Rfi per aver permesso la riprogrammazione deie al deputato sicilianoLega, Anastasio Carrà, per il suo sostegno”.