Addobbi in anticipo ristorante multato | sanzione di 305 euro

Dopo il «Crazy Pizza» di Briatore, sanzionato per glifloreali all'ingresso delin via Veneto, stavolta è toccato allo storico locale «Giulia & Sisto» del Celio. Oltre trecentoda pagare perché le luminarie natalizie sulla facciata sono state montate con quattro giorni d'rispetto alle linee guida municipali. «Ecco a voi la nostra bella Italia: 305,30di multa per aver abbellito il Natale», ha scritto sulla pagina social del quartiere il titolare, Alessandro, pubblicando venerdì scorso una foto del verbale in cui si legge la ricostruzione dell'accaduto fatta dai vigili del I Gruppo Centro. Gli agenti scrivono di avere accertato «la presenza di luminarie consone alle festività su area pubblica, non rispettando la data stabilita dal Municipio territorialmente competente entro la quale le luminarie devono essere montate».