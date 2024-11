Sport.quotidiano.net - Vtb, rimonta da primato. Ora nel mirino c’è Cesena

Operazionecompletata, lo scivolone con Jesi è definitivamente archiviato: complici i ko dinelle ultime due giornate con Ravenna e Cortina Imoco, Bologna mette la freccia e sorpassa le romagnole in vetta alla classifica. Cinque vittorie da tre punti, una sconfitta e 15 punti in classifica: Bologna conferma le proprie ambizioni d’altissima quota e la voglia di tornare un A2 a un anno di distanza dalla retrocessione. In casa rossoblù, dopo la sconfitta alla prima casalinga con Jesi, tutti pensavano che il turno in programma domenica consarebbe valso la vetta: così sarà, dato cheè seconda, ma in pochi credevano che al confronto diretto Laporta e compagne sarebbero arrivate davanti. Esami di maturità in arrivo, per le ragazze di coach Ghiselli, perché domenica affronterannoper la settima giornata e nel turno successivo renderanno visita a Vicenza, con cui condividono la vetta, prima di ospitare una Verona in risalita, allenata dall’ex tecnico rossoblù Zappaterra, che si dimise lasciando le rossoblù lo scorso anno in A2 in zona salvezza, prima del crollo finale.