Riforma voto in condotta | il parere del CSPI sulla bozza di ordinanza ministeriale allegato

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione () ha espresso il suodirelativa alla valutazione nella scuola primaria e al comportamento nella scuola secondaria di primo grado per ilin. La, elaborata in seguito alla Legge 1° ottobre 2024, n. 150, mira a introdurre nuove regole per garantire una valutazione più equa e chiara degli apprendimenti e del comportamento degli studenti. Ecco i dettagli principali della nuova disciplina e il contributo del. Ildel: approvazione con modifiche Ilha approvato lo schema dicon alcune modifiche e osservazioni, sottolineando l’importanza di perfezionare il testo per garantire una corretta applicazione. La legge, entrata in vigore il 31 ottobre 2024, impone una revisione completa della disciplinavalutazione del comportamento degli studenti entro 180 giorni.