No, non è vero che la Corte costituzionale ferma Calderoli sull'Autonomia

All’indomani del comunicato con cui laha anticipato l’esito del giudizioa legge, sorprendono le reazioni di chi ritiene che il percorso di differenziazione si sia arenato. Per quanto sia banale ricordarlo, laha, infatti, chiarito che non è in discussione il “se”, ma il “come” dell’differenziata di cui all’art. 116.3 Cost. Cosa non va, dunque, nella l.? Molte cose e lale ha puntualmente elencate. I rilievi non snaturano, però, il processo di devoluzione, al massimo lo irrigidiscono. In particolare, laafche la differenziazione non riguarda intere materie, ma solo specifiche funzioni legislative e amministrative. Il principio, pur dirompente, è coerente con le richieste finora avanzate dalle regioni che non hanno chiesto l’attribuzione integrale delle 23 materie del 116.