Nadal-van de Zandschulp oggi in tv | orario canale e diretta streaming Coppa Davis 2024

Leggi su Sportface.it

Rafase la vedrà contro Botic van denel primo singolare di Spagna-Olanda, match valevole per i quarti di finale dellaa Malaga. E’ ricaduta sul maiorchino la scelta di capitan David Ferrer, che ha preferito(all’ultimo torneo della carriera) a Bautista Agut, nonostante la recente vittoria di quest’ultimo ad Anversa. L’olandese van denon è un avversario da sottovalutare, ma Rafa partirà nettamente favorito e potrà fare affidamento sul grande sostegno del pubblico spagnolo, pronto a incitarlo a più non posso. Fondamentale per gli iberici iniziare col piede giusto e conquistare il primo punto per mettere il confronto in discesa.SEGUI IL LIVE DI-VAN DEPROGRAMMA E COPERTURA TVACCOPPIAMENTI SEMIFINALITABELLONE E RISULTATIREGOLAMENTOe van descenderanno in campo(martedì 19 novembre).