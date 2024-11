Ilgiorno.it - MTM, il piacere di sorridere: "Una ventata d’aria fresca"

Leggi su Ilgiorno.it

"A ciascuno il suo respiro". Ecco il claim per la campagna abbonamenti della stagione 2024/25 di Manifatture Teatrali Milanesi. Una stagione dedicata al “respiro”. Perché gli abbonamenti si fanno portatori di una. L’abbonamento “Ildi“ è un lasciapassare per la risata: tre spettacoli al prezzo di 63 euro a scelta, tra le commedie in scena al Teatro Litta e al Teatro Leonardo. Tra i volti che calcano la scena ci sono quelli di Max Pisu e Gaia De Laurentiis, Federico Basso, Vito, Antonio Cornacchione, Alessandra Faiella e Pino Quartullo. Fino al 24 novembre sul palco sale “Come sei bella stasera!“, spaccato di vita reale in cui tutti gli spettatori (anche i single) non possono fare a meno di immedesimarsi. E a dar corpo ai protagonisti Gaia De Laurentiis e Max Pisu, due interpreti differenti per formazione e storia che condividono però l’affetto del pubblico e il desiderio di divertire, guidati dalla regia di Marco Rampoldi, sempre più sicuro nella sua ricerca sulla nobiltà del ridere a teatro.