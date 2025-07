dalle marche arrivano segnali negativi per il campo largo

dalle Marche arrivano segnali preoccupanti per il campo largo nel panorama politico regionale. Matteo Ricci, candidato di punta, aveva iniziato con slancio, ma recenti sviluppi indicano un possibile recupero di Francesco Acquaroli. Questi fatti nuovi andranno a ridefinire equilibri e strategie, lasciando gli analisti, gli osservatori e gli elettori in attesa di sviluppi che potrebbero influenzare anche il panorama nazionale.

Allarme Marche per il centrosinistra. Nel cosiddetto Ohio delle prossime regionali la situazione è molto altalenante, ma negli ultimi giorni a Matteo Ricci, l’europarlamentare giĂ sindaco di Pesaro, sono giunti un po’ di segnali negativi. Era partito forte, il candidato del campo largo, in testa nei primi sondaggi, poi piano piano l’attuale presidente della Regione Francesco Acquaroli pare abbia recuperato qualcosa. I due fatti nuovi andranno valutati da chi è sul campo, ma a vederli da Roma hanno un certo rilievo. Il primo è che, secondo quanto si è appreso, Giorgia Meloni ha intenzione di spendersi molto in prima persona per il suo Acquaroli per ragioni facilmente intuibili: perdere le Marche suonerebbe come uno schiaffo a Fratelli d’Italia – peraltro mentre la Lega riprende il suo Veneto – e dunque come uno schiaffo a lei. 🔗 Leggi su Linkiesta.it