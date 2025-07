auto contro la pasticceria danni alla veranda e ai tavoli

Un incidente inatteso scuote la tranquilla atmosfera di Pieve al Toppo: un'auto fuori controllo, guidata da una signora di 80 anni, ha sfondato la veranda della rinomata pasticceria Fratelli Pierozzi, causando gravi danni e grande paura tra clienti e staff. La scena si è trasformata in un momento di tensione, sottolineando quanto possa essere improvviso e devastante un imprevisto. Ecco cosa è successo e quali sono le conseguenze di questo sfortunato episodio.

L’auto fuori controllo che irrompe nella veranda andando a rompere le pareti in vetro della struttura. Paura e gravi danni. Ecco il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina a Pieve al Toppo, all’interno del panificio-pasticceria Fratelli Pierozzi. Protagonista dell’incidente una signora di 80 anni alla guida dell’auto, un suv. La donna, originaria del fiorentino, si trovava in Valdichiana per alcuni giorni di relax approfittando del fatto che qui hanno una seconda casa. La coppia si stava appunto recando nella pasticceria per fare colazione ed avevano appena fatto il loro ingresso a bordo del veicolo nel parcheggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it