Via delle Suore Si attiva il Consorzio

Via delle Suore si anima di iniziative concrete: il Consorzio e il Comune di Capannori hanno avviato un sopralluogo congiunto per verificare il collegamento con la canaletta più a valle, fondamentale per prevenire allagamenti. In futuro, si valuterà un intervento di ricalibratura per garantire lo scolo efficace senza rischi aggiuntivi. Il Consorzio di Bonifica si è subito attivato per capire la migliore strategia, garantendo sicurezza e tutela del territorio.

Via delle Suore. Si attiva il Consorzio.

