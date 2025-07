Immobili a rischio crollo in città | 122 nuove pratiche nel 2025

Il ricordo del crollo della palazzina in via De Amicis a Bari rimane ancora vivo, un monito inquietante sul rischio di immobili vulnerabili. Nel 2025, si prevede l’apertura di 122 nuove pratiche di intervento, segno di un’urgenza crescente di tutela e sicurezza. È il momento di agire per prevenire tragedie e proteggere le nostre comunità, investendo nella manutenzione e nel monitoraggio del patrimonio edilizio.

