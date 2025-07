La ribellione globale al primato della cucina italiana e l’obesità degli americani

Ogni volta che leggo qualche pensosa analisi sulla lotta tra tradizione e innovazione culinaria, immagino anche l’altro lato della medaglia: le storie di confine tra Nord e Sud Doheny Drive a Los Angeles, dove il Four Seasons diventa testimone silenzioso delle sfide tra cultura, stile di vita e identità. In un mondo in cui la ribellione contro il primato italiano si fa sentire, questa piccola frontiera urbana ci invita a riflettere su cosa significhi davvero il “gusto” di un luogo.

Tamar Haspel è un'editorialista del Washington Post che scrive, secondo le biografie che pubblica sulla quarta di copertina dei suoi libri, dell'intersezione tra cibo e scienza. Vorrei però oggi parlare a Tamar dell'intersezione tra South e North Doheny Drive, a Los Angeles. Al confine tra il sud e il nord di Doheny Drive, nel quartiere di Beverly Hills, c'è un albergo chiamato Four Seasons. Ogni volta che leggo qualche pensosa analisi dell'obesità degli americani, compresa quella che ha pubblicato Tamar l'altroieri, intitolata "Why aren't Italians as obese as Americans? It's not really what they eat", io penso alla volta in cui dormivo al Four Seasons e dovevo lavarmi i capelli.

