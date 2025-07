Pronostico Sinner-Vukic | i due precedenti parlano chiaro

Il match tra Sinner e Vukic si prospetta molto interessante, con i precedenti che favoriscono il talento italiano. Dopo aver battuto Nardi in meno di due ore, Sinner punta a consolidare il suo cammino a Wimbledon, sfruttando la propria esperienza e determinazione. Analizzeremo statistiche, orario, pronostico e tutte le informazioni per tifare Italia. Restate con noi: ecco cosa aspettarci da questa sfida cruciale.

Sinner-Vukic è un match valido per il secondo turno di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming. È rimasto poco meno di due ore in campo Jannik Sinner nel derby azzurro con Luca Nardi. Un'ora e 48 minuti, per essere più precisi: tanto ha impiegato il numero uno al mondo per archiviare la pratica e mandare a casa il tennista pesarese. Si è allungata a 15, dunque, la striscia di vittorie di Sinner contro gli italiani, come al solito implacabile ogni volta che affronta un suo connazionale.

Pronostico e quote Jannik Sinner – Jesper de Jong, Roma 12-05-2025 ore 15:00 - Jannik Sinner ha fatto il suo atteso ritorno in campo sabato sera, sconfiggendo Mariano Navone con un punteggio di 6-3 6-4.

Jannik Sinner ha dominato il derby italiano al primo turno di Wimbledon, battendo Luca Nardi con un netto 6-4, 6-3, 6-0 in un’ora e 49 minuti. Il numero uno al mondo ha mostrato un gioco solido e incisivo, concedendo pochissimo all’avversario e chiudendo il Vai su Facebook

