LIVE Errani Paolini-Bucsa Kato Wimbledon 2025 in DIRETTA | Jasmine punta tutto sul doppio

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi live dal torneo di Wimbledon 2025, le nostre azzurre Jasmine Paolini e Sara Errani scendono in campo nel doppio femminile contro Cristina Bucsa e Miyu Kato. Non perdetevi ogni scambio, emozione e aggiornamento in tempo reale di questa sfida che promette spettacolo, con Jasmine che punta tutto sul doppio. Cliccate qui per seguire la diretta completa e restare sempre aggiornati!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e bentrovati ad una nuova Diretta Live testuale di tennis. Quest’oggi le azzurre Jasmine Paolini e Sara Errani affrontano la spagnola Cristina Bucsa e la giapponese Miyu Kato, nel match valevole per il primo turno del torneo di doppio femminile di Wimbledon 2025. Dopo la cocente ed inaspettata eliminazione dal singolare, Jasmine Paolini torna subito in campo, al fianco della compagna di successi Sara Errani. Nell’ultimo biennio, numerosi i titoli conquistati dalla coppia nostrana, tra cui spiccano i due trionfi agli Internazionali d’Italia, l’oro olimpico della scorsa estate e il Roland Garros conquistato lo scorso maggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Bucsa/Kato, Wimbledon 2025 in DIRETTA: Jasmine punta tutto sul doppio

