Lavoratori clandestini | chiuso autolavaggio

I controlli della polizia locale di Falconara continuano senza sosta, rafforzando la lotta contro l’illegalità. Recentemente, un noto autolavaggio di Castelferretti è stato chiuso dopo approfondite verifiche che hanno rivelato la presenza di lavoratori clandestini. Un’azione decisa per tutelare legalità e sicurezza, dimostrando che nessun settore è al riparo. La battaglia contro le irregolarità prosegue con fermezza, a tutela della comunità e delle imprese oneste.

L’attività di controllo del territorio della polizia locale di Falconara prosegue serrata e non si limita alle verifiche su strada. Anche le attività economiche finiscono nel mirino come nel caso dell’ultima operazione portata a termine. A finire nel mirino un noto autolavaggio di Castelferretti. L’attività è stata chiusa in queste ore dopo alcune verifiche che erano state portate a termine un paio di settimane fa. I controlli della polizia locale avevano portato alla luce la presenza di lavoratori in nero nell’autolavaggio. Non solo, era presente anche un giovane che risultava clandestino sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it