Rifiuti Zero da 15 anni Capannori si conferma capitale del riciclo

Da quindici anni, Capannori si conferma la capitale italiana del riciclo e della sostenibilità, dimostrando che un mondo senza rifiuti è possibile. Per festeggiare questo importante traguardo, è stato realizzato un innovativo bicchierone in 3D, ispirato al brick del tè freddo, interamente prodotto con plastica riciclata da tetrapack. Un simbolo di creatività e impegno, nel cuore della campagna "C’è una raccomandata per te".

Quindicesimo compleanno con sorpresa. Realizzato un bicchierone in 3D che richiama il brick del più famoso tè freddo, realizzato con plastica riciclata dall’azienda Revet, ricavata da tetrapack che contiene tanti piccoli brick di té. Un’iniziativa realizzata all’interno della campagna "C’è una raccomandata per te", rivolta alle aziende che producono prodotti non riciclabili. In occasione dei 15 anni di attività del Centro di Ricerca Rifiuti Zero del Comune di Capannori, nella sede al parco scientifico di Segromigno in Monte si è svolta la celebrazione attraverso i racconti e le testimonianze dei protagonisti del centro, in primis, il suo coordinatore Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italy. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rifiuti Zero da 15 anni. Capannori si conferma capitale del riciclo

Al Polo Tecnologico di Capannori si è svolta la conferenza che ha celebrato i 15 anni del Centro di Ricerca Rifiuti zero, durante la quale sono stati presentati i traguardi raggiunti e i progetti in via di svolgimento, per i quali è stato premiato dal Comune di Capa Vai su Facebook

