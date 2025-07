Rotatoria di Motrone, variante per snellire i tempi.

La nuova rotatoria di Motrone si avvicina sempre di più alla realtà, con passi decisivi che promettono di ridurre significativamente i tempi di realizzazione. Dopo l’approvazione della giunta al primo livello di progettazione, ora la variante semplificata approvata dalla commissione urbanistica accelera il percorso. Un investimento di 900 mila euro che trasformerà le curve di Motrone, migliorando sicurezza e fluidità del traffico. La speranza è di vedere presto questa importante opera completata, contribuendo a un territorio più efficiente e sicuro.

Dopo il "sì" della giunta al primo livello di progettazione, necessario per il futuro esproprio di cinque terreni (pari a 2.800 metri quadri), il progetto della nuova rotatoria sull’Aurelia, alle curve di Motrone, segna un altro passaggio importante. Martedì la commissione urbanistica ha dato il via infatti alla variante semplificata, necessaria per snellire i tempi di realizzazione dell’attesa opera, progetto da 900 mila euro (200mila dei quali a carico del Comune) che sarà realizzato da Anas tra Aurelia, via Tremaiola e via Tre Ponti. "Un’opera che abbiamo sempre voluto – sottolinea l’assessore all’urbanistica Ermanno Sorbo – e che oggi, grazie al contributo fondamentale del vicesindaco Francesca Bresciani in termini di interlocuzione con Anas, e al supporto dell’ufficio lavori pubblici, possiamo concretamente iniziare a mettere a terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it