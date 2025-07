E’ scattata l’ordinanza anti-alcol Divieti in centro e lungo la spiaggia

L'estate si anima, ma anche le regole cambiano: è stata emanata l'ordinanza anti-alcol che introduce divieti in centro città e lungo la spiaggia. Obiettivo? Garantire sicurezza e tranquillità a residenti e turisti, regolamentando il consumo di alcol e l'uso di vetro nelle aree pubbliche. Durante eventi e feste sulla spiaggia, le restrizioni saranno ancora più stringenti per mantenere l’atmosfera piacevole e sicura. La nuova normativa si impegna a preservare il relax di tutti: ecco cosa sapere.

Alcol controllato in centro città e in spiaggia, al di fuori delle attività di somministrazione e delle concessioni balneari. Lungo il litorale sarà vietato anche introdurre bicchieri e bottiglie di vetro, che potranno essere comunque utilizzate dai clienti nelle pertinenze dei locali in riva al mare e nelle aree in concessione. In occasione di feste e serate danzanti sulla spiaggia e nei locali che effettuano pubblici spettacoli sarà in vigore l’obbligo di somministrare bevande in contenitori di plastica. E’ quanto prevede la nuova ordinanza anti-alcol entrata in vigore a Falconara, sulla scorta del provvedimento adottato l’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - E’ scattata l’ordinanza anti-alcol. Divieti in centro e lungo la spiaggia

