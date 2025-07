Blitz al campo sinti Scatta il giro di vite

Un blitz dei carabinieri forestali e della polizia municipale di Campigiano ha messo in luce una situazione intricata in via Mammoli. L’operazione congiunta, condotta con il supporto dell’ufficio tecnico comunale e della Protezione civile, ha mirato a fare chiarezza su un terreno che, sebbene dichiarato agricolo, sembra essere stato suddiviso e venduto in più lotti da cittadini di etnia Sinti. La vicenda si sta evolvendo: ecco tutti i dettagli.

Giro di vite da parte di carabinieri forestali di Ceppeto e polizia municipale campigiana in via Mammoli. A finire nel mirino delle forze dell’ordine, che ieri hanno eseguito un accertamento congiunto insieme a personale dell’ufficio tecnico del Comune e Protezione civile, l’appezzamento di terreno che sarebbe a uso agricolo e che invece è stato acquistato in più lotti da un privato da cittadini di etnia Sinti e di fatto suddiviso in più porzioni abitative. Una vicenda che va avanti dal 2021, che ha portato a diversi esposti presentati dai cittadini che vivono nelle vicinanze e che ieri mattina, dopo quasi due ore ‘sul campo’ da parte di Militari dell’Arma e agenti della Municipale, potrebbe avere registrato una svolta decisiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Blitz al campo sinti. Scatta il giro di vite

In questa notizia si parla di: sinti - giro - vite - blitz

Blitz al campo sinti. Scatta il giro di vite.

Blitz al campo sinti. Scatta il giro di vite - Giro di vite da parte di carabinieri forestali di Ceppeto e polizia municipale campigiana in via Mammoli. Da msn.com

Campo sinti, è giro di vite: stop a nuovi insediamenti - Il Giorno - Stop a nuovi insediamenti all’interno dei campi Sinti di piazza Europa e viale Bramante. Si legge su ilgiorno.it