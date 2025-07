Maxi rissa a Novoli Pietre e grida nella notte | Si sono affrontati in 30

lasciato nessuno indifferente. Un episodio di violenza che ha scosso la comunità, con giovani protagonisti di un confronto brutale e sconvolgente. La paura si diffonde tra i residenti, mentre le autorità investigano per chiarire le cause e prevenire future escalation. La sicurezza nei quartieri di Novoli ora è al centro dell'attenzione, e tutti sperano in interventi efficaci per riconquistare la calma.

Sassate, volti insanguinati, cittadini impauriti che si rifugiano ai piani alti. Scene di terrore martedì sera a Novoli, dove si è scatenata una mega rissa tra minorenni e alcune famiglie. Il fattaccio è avvenuto tra via Corelli e via Toscanini. "Siamo ancora sotto choc - raccontano gli abitanti -. Intorno alle 22,30-23 abbiamo sentito urlare. Purtroppo siamo abituati ad assistere a scene poco edificanti, ma quel che è avvenuto ieri sera non ha precedenti. Da via Corelli, al di là del cancello che delimita un passaggio pedonale tra quella strada e via Toscanini, una baby gang che purtroppo ben conosciamo ha iniziato a tirare sassi contro una famiglia dell’Est Europa". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi rissa a Novoli. Pietre e grida nella notte: "Si sono affrontati in 30"

In questa notizia si parla di: rissa - novoli - maxi - pietre

Novoli, mega rissa a colpi di pietre. “Erano in trenta. C’è chi è salito ai piani alti per paura di esser colpito” - A Novoli, Firenze, una sera di luglio si è trasformata in un incubo: una violenta rissa tra minorenni e famiglie, scatenata da colpi di pietre e volti insanguinati.

Maxi rissa a Novoli. Pietre e grida nella notte: Si sono affrontati in 30; Novoli mega rissa a colpi di pietre Erano in trenta C’è chi è salito ai piani alti per paura di esser colpito.

Maxi rissa a Novoli. Pietre e grida nella notte: "Si sono affrontati in 30" - Molti di noi ormai escono di casa senza cellulare e portafoglio". Come scrive lanazione.it

Mondragone, maxi rissa con lancio di pietre e inseguimenti nella comunità bulgara: il sindaco lancia sos al Prefetto - Il Mattino - Mondragone, maxi rissa con lancio di pietre e inseguimenti nella comunità bulgara: il sindaco lancia sos al Prefetto Lavanga chiede una riunione del comitato per la sicurezza. ilmattino.it scrive