Mi fa il pieno di idrogeno in tangenziale a Milano: parte la rivoluzione verde che cambierà il nostro modo di muoverci. In pochi ci credevano, e molti pensavano fosse solo un sogno lontano. Ora, con l’Europa che accelera verso le zero emissioni, questa innovazione si trasforma in una reale svolta sostenibile. Vuoi saperne di più? Accedi al sito per scoprire come il futuro si sta già scrivendo.

Ci credevano in pochi. Qualcuno pensava che fosse un modo per buttare la palla in tribuna nella prospettiva remota di arrivare alle zero emissioni. Ma ora, mentre a livello europeo il Green deal

L’impianto inaugurato sulla Tangenziale Est è il primo dei cinque interventi in corso di realizzazione e sarà in grado di rifornire sia veicoli leggeri che mezzi pesanti. Il progetto da 55,4 milioni complessivi si inserisce nel piano di decarbonizzazione europeo Vai su Facebook

