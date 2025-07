Quando finirà l'ondata di caldo sull'Italia | le tendenze meteo di Sottocorona

Dopo un’ondata di caldo intensa, l’Italia si prepara a una pausa temporanea, secondo il meteorologo Sottocorona. Sebbene le temperature rimarranno elevate, non saranno più eccezionali come nelle scorse settimane. La buona notizia? Finalmente una tregua in attesa di nuovi aggiornamenti sulla sottocorona e le tendenze meteo di fine estate. Ma quanto durerà questa quiete prima della prossima ondata? Continua a leggere per scoprirlo.

L'ondata di caldo dell'ultimo periodo andrà in pausa fino alla prossima settimana. A dirlo è il meteorologo Sottocorona, che parla però di temperature comunque elevate. Secondo il meteorologo, infatti, il caldo sarà in linea con la normalità assestatasi negli ultimi anni per il periodo estivo. "Dobbiamo sempre considerare 2 gradi in più di media per il surriscaldamento climatico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

