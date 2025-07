L’assemblea Anmi Rinnovo dei vertici Al voto 700 soci

Domenica 6 luglio, l’Anmi Sarzanese mobilita oltre 700 soci del gruppo "Spadaccini" per un importante rinnovo dei vertici. Un momento cruciale che segna il rinnovamento e la continuità della nostra associazione marinai d’Italia. Le operazioni di voto, svolte presso lo stabilimento balneare di Marinella, rappresentano un’occasione unica per tutti i soci di partecipare attivamente al futuro dell’Anmi, rafforzando il senso di comunità e appartenenza.

L'Anmi, l'associazione marinai d'Italia sarzanese rinnova i propri vertici. Domenica prossima, 6 luglio, oltre settecento soci del gruppo "Spadaccini" saranno chiamati alle urne per eleggere l'intero vertice, ovvero presidente, vice presidente, consiglio direttivo, sindaci revisori e rappresentante dei soci aggregati. Le operazioni di voto si svolgeranno nell'apposito seggio allestito presso lo stabilimento balneare di Marinella, che durante la stagione estiva diventa anche la segreteria del Gruppo. L'elenco dei candidati - fra cui non figura il presidente uscente del Gruppo Carlo Petacco - è esposto nella bacheca della segreteria, presso lo stabilimento.

