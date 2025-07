Eventi estivi alle porte Ma devono ancora stampare la brochure

Gli eventi estivi si avvicinano a grandi passi, ma la brochure con il calendario non è ancora stata stampata, lasciando molti cittadini e organizzatori in attesa di dettagli. Quasi due mesi dopo la presentazione ufficiale del 9 maggio, il ritardo solleva una domanda legittima: quando sarà disponibile il programma completo delle manifestazioni estive 2025? La questione diventa cruciale per assicurare un’estate ricca di appuntamenti e divertimento per tutta la comunità.

A distanza di quasi due mesi dalla sua presentazione la brochure del calendario di eventi estivi non è ancora stata stampata. E’ questo il ‘j’accuse’ del capogruppo di minoranza consiliare di Mondolfo, quarto Comune della provincia di Pesaro e Urbino. "Il 9 maggio – esordisce Bonacorsi - veniva presentato il calendario delle manifestazioni estive 2025 con tanto di conferenza stampa in pompa magna alla presenza del sindaco Barbieri dell’assessore al turismo Caporaletti e del consigliere con delega alla cultura Mattioli. Dal mare al borgo, il territorio palcoscenico diffuso di emozioni, incontri, spettacoli, musica e teatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Eventi estivi alle porte. Ma devono ancora stampare la brochure"

