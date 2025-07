La distribuzione ineguale del verde nelle città soffocate dal caldo

In un contesto segnato dal caldo estremo, la distribuzione diseguale del verde urbano amplifica le disuguaglianze nelle nostre città. Dalla newsletter di Greenkiesta (iscriviti qui), emerge come il cambiamento climatico non sia solo una sfida ambientale, ma anche sociale. Un esempio emblematico è quello di Brahim Ait El Hajjam, che nel caldo di giugno affronta duri lavori sotto il sole cocente. La domanda è: come possiamo ridisegnare le nostre città per essere più eque e sostenibili?

Il caldo estremo, soprattutto quando è così precoce e duraturo, è tra i più potenti evidenziatori di disuguaglianze nell'epoca cambiamento climatico. Lo conferma il caso di Brahim Ait El Hajjam, di quarantasette anni, che intorno alle 12 di lunedì 30 giugno stava stendendo il calcestruzzo nel parcheggio di una scuola a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna; a un certo punto, l'uomo si è accasciato per terra ed è morto a causa di un infarto presumibilmente dovuto alle temperature proibitive. Le varie ordinanze regionali che vietano di lavorare all'aperto nelle ore più calde (solitamente dalle 12 alle 16) sono entrate in vigore nei giorni successivi, dato che in Italia le istituzioni non sanno cosa significhi agire in via preventiva.

