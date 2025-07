L’ultimo azzardo di Netanyahu potrebbe allontanare l’estrema destra dal governo israeliano

Benjamin Netanyahu si trova di fronte a una scelta cruciale: un’azione audace potrebbe spostare gli equilibri politici e allontanare l’estrema destra dal governo israeliano. La recente operazione militare “Carri di Gedeone” ha sollevato polemiche e dubbi sulla sua efficacia, rischiando di acutizzare tensioni e divisioni interne. In questo scenario complesso, le mosse del Premier potrebbero risultare decisive per il futuro del paese, portando a conseguenze imprevedibili e profonde.

Benjamin Netanyahu è davanti a un bivio ed è tentato da una mossa spregiudicata, non la prima della sua carriera. Il dato di fatto che fa da sfondo è più che scabroso: come avevamo previsto, la massiccia operazione militare "Carri di Gedeone" non ha estirpato Hamas da Gaza ed è servita solo a massacrare civili palestinesi e a distruggere i pochi edifici ancora in piedi – come voluto dai ministri fascisti Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, che l'hanno imposta. Non è un genocidio e lo dimostra il fatto che a pochi chilometri di distanza, dentro Israele, due milioni di palestinesi vivono liberissimi, votano i loro partiti e non sono discriminati in nulla.