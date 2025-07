Puglia aree interne a rischio spopolamento | 20mila residenti in meno in 10 anni Dal governo 110 milioni per cinque zone

La Puglia, con le sue aree interne, affronta una sfida cruciale: il rischio di spopolamento e povertà, aggravato dalla perdita di 20mila abitanti in soli dieci anni. Per invertire questa tendenza, il governo ha stanziato 110 milioni di euro destinati a cinque zone strategiche. Ma cosa serve davvero per rilanciare queste terre vibranti ma in difficoltà? La risposta sta in un’azione condivisa e sostenibile.

Ampie aree interne sono già «a rischio» spopolamento e povertà, specie quelle più periferiche. Dal 2011 al 2020 sono state abbandonate da circa 20mila residenti.

