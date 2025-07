Docenti vincitori concorso PNRR1 | come comunicare agli Uffici Scolastici il conseguimento dell’abilitazione ISTRUZIONI OPERATIVE

Sei un docente vincitore del concorso PNRR1 e hai recentemente conseguito l’abilitazione? È fondamentale comunicare prontamente questa novità agli Uffici Scolastici per aggiornare il tuo profilo professionale e rispettare le procedure amministrative. In questa guida, ti illustri le istruzioni operative per effettuare correttamente la comunicazione, garantendo una gestione trasparente e tempestiva del tuo percorso di carriera. Scopri subito come procedere e assicurati di essere in regola!

I vincitori del concorso PNRR1 indetto con DDG n. 25752023 che alla data di assunzione non erano in possesso di abilitazione sono chiamati a trasmettere agli Uffici Scolastici la dichiarazione di avvenuto conseguimento del titolo.

