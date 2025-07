dal borgo al medio oriente ll ministro giordano hneifat in visita nella sede di aboca

Dal borgo di Sansepolcro al cuore del Medio Oriente, un ponte di dialogo e cooperazione si rafforza. Il ministro dell’Agricoltura della Giordania, Khaled Hneifat, ha visitato la sede di Aboca, simbolo di innovazione e tradizione italiana. Un incontro che suggella un legame tra due culture, affrontando sfide internazionali con fiducia e collaborazione. Proprio a Sansepolcro, nasce una speranza concreta per un futuro più sostenibile e condiviso.

di Claudio Roselli SANSEPOLCRO Alta Valle del Tevere e Medio Oriente rafforzano il proprio rapporto in un periodo non certo facile sul piano internazionale. Nei giorni scorsi è stato in visita a Sansepolcro il ministro dell’agricoltura del regno di Giordania, Khaled Hneifat, accompagnato da abuna Mario Cornioli, il sacerdote originario della città pierfrancescana che da tanti anni svolge la propria missione in Terra Santa. Proprio a Sansepolcro, opera il team di progettisti, agronomi e professionisti del settore edile, coordinato dall’architetto David Gori, che si è occupato dello sviluppo dei due principali interventi nell’area di confine fra Giordania e Cisgiordania: il recupero del sito archeologico di Al Birkatayn e l’insediamento di un polo agricolo innovativo ad Al Wala Farm. 🔗 Leggi su Lanazione.it