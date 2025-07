Lions, cambio della guardia. Iannuzzi cede il testimone. Il medico Bertelli al timone.

Lions cambio della guardia: Iannuzzi cede il testimone al medico Bertelli, inaugurando un nuovo capitolo nella storia dei Lions di Castel San Pietro. Un anno ricco di sfide, crescita e collaborazione, come sottolineato dal presidente uscente Michele Iannuzzi, che ha celebrato un periodo di straordinaria intensità . Ora, con Roberto Bertelli alla guida, si apre una fase promettente, pronta a scrivere nuove pagine di impegno e solidarietà ...

Si conclude con un cambio della guardia in presidenza l’anno dei Lions di Castel San Pietro, "un anno di straordinaria intensità e di crescita", come l’ha definito il numero uno uscente Michele Iannuzzi introducendo il passaggio di consegne con Roberto Bertelli, medico, alla sua seconda esperienza da guida dei Lions castellani. Un anno intenso, si diceva, contrassegnato, lo ripete più volte l’uscente Iannuzzi, "da una collaborazione sempre più stretta con il Leo Club, il nostro presente ma soprattutto il nostro futuro". "In questo senso ci tengo a sottolineare che quest’anno c’è stato il passaggio e l’ingresso da Leo a Lions di cinque ragazzi, un dato importantissimo e non usuale in altre realtà ", ci tiene a sottolineare Iannuzzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it