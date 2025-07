lascia la mia ragazza raid fuori dal latin festival vivo per pochi millimetri

Ma la tensione non si placa facilmente. Abdel, ancora scosso, si stringe al suo gruppo, consapevole che quella notte al Latin Festival potrebbe nascondere ben più di un semplice scontro. Un episodio che rischia di sconvolgere la serata e lasciare segni indelebili nelle vite di chi era presente. La domanda ora è: cosa succederà dopo?

"Lascia stare la mia ragazza, vieni fuori che ti ammazzo". Sono quasi le 23 del 10 giugno 2024, siamo all’ Acquatica Park di via Airaghi, location del Latin Festival. Il ventenne Abdel (nome di fantasia) sta ballando con una coetanea e il resto della comitiva. All’improvviso, qualcuno lo spinge da dietro e lo minaccia. Il parapiglia attira l’attenzione degli addetti alla sicurezza, che accompagnano all’uscita l’aggressore e un amico. Finita? Inizialmente pare di sì: "Ok non preoccuparti, ce ne andiamo, va bene così", rassicura, stando a quanto ricostruito da indagini e testimonianze, il ventitreenne egiziano Ahmed Nabil Lofty Zedan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it