Shablo canta il suo ’Manifesto’ | I mondi nuovi della mia musica

Significa dichiarare con forza la propria identità e il proprio modo di vedere il mondo, sfidando le convenzioni e aprendo nuove strade musicali. Shablo, produttore e artista coraggioso, sceglie di tornare in prima linea con il suo "Manifesto", un atto di libertà e creatività che si presenta stasera a Perugia. Un viaggio musicale che promette di rivoluzionare gli orizzonti dell'urban, lasciando il segno nel cuore dei suoi ascoltatori.

Un atto di coraggio. Produttore, beatmaker, dee jay, manager, Pablo Miguel Lombroni Capalbo, per il mondo dell’urban solo Shablo, assicura che il ritorno in prima persona sulle piattaforme con “ Manifesto ”, fatica discografica che presenta stasera a Perugia sul palco de L’Umbria Che Spacca (a mezzanotte, dopo i set di Gaia e di Rose Villain) è una scommessa da vincere nuotando in direzione ostinata e contraria. Intitolarlo “Manifesto” significa volersi raccontare per quel che si è? "Sì, voglio mettere in chiaro quali sono le mie origini e le influenze assimilate nel tempo. Oggi si parla tanto di cultura hip hop, ma qualcosa s’è perso rispetto a quello che era il rap degli anni ’80-90, quando tutto aveva un significato e un messaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it