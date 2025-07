Dialoghi in superficie Cresti intervista Caruso

innovative menti del panorama musicale italiano. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di creatività e sperimentazione, dove arte e teoria si incontrano per ispirare nuove prospettive. Non mancate a questa serata all’insegna dell’innovazione e della passione per la musica, un vero dialogo tra superficie e profondità che arricchirà ogni ascoltatore.

L’Associazione Musicalia APS presenta il secondo appuntamento della stagione del progetto Dialoghi in Superficie, un evento unico in cui l’artista Giusy Caruso (nella foto) ci guiderà alla scoperta dei nuovi linguaggi musicale, grazie alla presentazione del suo libro “ La ricerca artistica musicale. Linguaggi e metodi ”. Una serata unica, tra performance musicale d’avanguardia e riflessione teorica, in compagnia di una delle più originali e visionarie figure della scena musicale internazionale. Mercoledì 10 luglio alle ore 21, nello straordinario scenario del giardino del Convictus (via della Zecca,41), Giusy Caruso sarà protagonista dalla presentazione del suo libro “La ricerca artistica musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dialoghi in superficie. Cresti intervista Caruso

