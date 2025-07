Il sistema di potere siciliano che trasforma fondi pubblici in relazioni private

presidente del Parlamento siciliano non è solo il cuore istituzionale della regione, ma anche il simbolo di un sistema di potere radicato e complesso. Un palazzo intriso di storia e intrighi, dove i fondi pubblici spesso si intrecciano con relazioni private, delineando un quadro affascinante e tuttora attuale della politica siciliana. Entra con noi in questo viaggio tra passato e presente, per scoprire cosa si nasconde dietro le mura di questa storica residenza.

Siete mai entrati al Palazzo Reale di Palermo? È una fortezza, ma anche la più antica residenza reale d’Europa, dimora dei sovrani del Regno di Sicilia, sede imperiale con Federico II. È conosciuto anche come Palazzo dei Normanni, ed è sede dell’Assemblea regionale siciliana. L’ufficio più importante è quello del presidente, una delle cariche più importanti e ambite nella politica siciliana. E si fa presto a capire il perché. L’ufficio del presidente dell’Assemblea regionale non è solo il luogo dove si discute di leggi e riforme, ma anche dove si coltivano relazioni, si pianificano eventi, si distribuiscono incarichi e – soprattutto – si gestisce il consenso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il sistema di potere siciliano che trasforma fondi pubblici in relazioni private

