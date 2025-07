L’uomo e le piante dalla Preistoria all’età moderna

L’uomo e le piante hanno intrecciato il loro destino fin dalla preistoria, plasmando culture, civiltà e ambienti. In occasione del 50° anniversario del Museo delle Statue Stele Lunigianesi, si apre al Castello del Piagnaro una mostra straordinaria intitolata “L’uomo e le piante nel tempo: dalla preistoria all’età moderna”, un viaggio affascinante che rivela come le piante abbiano accompagnato e influenzato la nostra evoluzione. Un’occasione unica per riscoprire il passato e riflettere sul nostro rapporto con la natura.

“L’uomo e le piante nel tempo: dalla preistoria all’età moderna“. E’ il titolo della mostra al via domani alle 18 al Castello del Piagnaro, nel 50° anniversario della fondazione del Museo delle Statue Stele Lunigianesi. La mostra fu presentata la prima volta nel 2004 al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa alla Certosa di Calci. L’idea nacque dalla volontà di fare conoscere meglio agli studenti l’importanza delle piante nella vita dell’uomo, dall’ambiente e ai suoi mutamenti all’alimentazione e agli usi quotidiani (fuoco, case, attrezzi, armi, imbarcazioni, ecc.). Archeologi e botanici unirono le loro conoscenze per fornire un quadro atto a presentare le specie vegetali utilizzate dall’uomo nel corso della lunga preistoria e le tecnologie sviluppate per il loro uso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’uomo e le piante dalla Preistoria all’età moderna

