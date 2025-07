Settecentomila euro per la palestra di via Cilea

settecentomila euro per la palestra di via Cilea. Da un lato una pista in fase di riqualificazione, dall’altro un campo che attende interventi da oltre dieci anni. Sono pronti a partire i lavori di demolizione e rifacimento della copertura piana della palestra di atletica, con rimozione e ricollocazione dei sistemi fotovoltaici e solari termici. L’obiettivo condiviso è di arrivare alla piena conclusione del cantiere entro la prima decade di settembre, così da garantire...

Da un lato una pista in corso di riqualificazione. Dall’altro un campo che aspetta un intervento da oltre dieci anni. Sono pronti a partire i lavori di demolizione e rifacimento della copertura piana della palestra di atletica di via Cilea, con la rimozione e ricollocazione dell’impianto fotovoltaico e solare termico. "L’obiettivo condiviso è di arrivare alla piena conclusione del cantiere entro la prima decade di settembre, così da garantire una ripartenza regolare delle attività sportive. Un investimento importante per la sicurezza, l’efficienza energetica e la valorizzazione dello sport in città". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Settecentomila euro per la palestra di via Cilea

In questa notizia si parla di: palestra - cilea - settecentomila - euro

Settecentomila euro per la palestra di via Cilea.

Settecentomila euro per la palestra di via Cilea - Sono pronti a partire i lavori di demolizione e rifacimento della copertura piana ... Lo riporta ilgiorno.it

Palestre, arrivano 700mila euro. Interventi alla Barsanti e alla scuola Pirandello - la Nazione - Via libera della giunta a tre delibere presentate dall’assessora allo sport Letizia Perini che riguardano ... Come scrive lanazione.it