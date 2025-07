Rotonda Sassella. Il caso finisce in parlamento.

La controversa rotonda della Sassella, simbolo delle opere olimpiche, si trova ora al centro di un acceso dibattito parlamentare. Dopo il parere sfavorevole della Soprintendenza sul progetto dello svincolo della Strada Statale 38 a Sondrio, la deputata Silvia Roggiani del Partito Democratico ha deciso di intervenire formalmente, presentando un'interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. La questione si sviluppa in un contesto di delicata pianificazione urbana e tutela del patrimonio, lasciando aperto il futuro di questa importante infrastruttura.

La rotonda della Sassella, una delle opere olimpiche, finisce in parlamento. Dopo il parere negativo della Soprintendenza sul progetto del nuovo svincolo della Strada Statale 38 in località Sassella, a Sondrio, la deputata del partito democratico, Silvia Roggiani, ha presentato ieri un'interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'atto è stato predisposto in stretta sinergia con la segreteria provinciale del Pd di Sondrio che chiede una revisione dell'opera in chiave più sostenibile. Il segretario provinciale del Pd di Sondrio, Michele Iannotti, capogruppo in consiglio comunale nel capoluogo, sottolinea l'urgenza di un cambio di rotta.