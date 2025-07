Una squadra antincendio da 40 operatori

Esempi di impegno e professionalità dimostrati quotidianamente per tutelare il nostro territorio. Una squadra antincendio composta da 40 operatori dedicati, pronta a intervenire con rapidità ed efficacia. La collaborazione tra le diverse istituzioni si traduce in azioni concrete per la sicurezza di tutti. Questi sono solo alcuni degli sforzi che rendono possibile prevenire e combattere gli incendi boschivi, proteggendo l’ambiente e le comunità.

POPPI Gli operatori dell'antincendio boschivo già all'opera in Casentino. Cinque persone e due mezzi dell'Unione dei Comuni del Casentino, sono intervenuti in località Ottavo per effettuare operazioni di bonifica a supporto di un intervento di spegnimento incendio. Le maestranze dell'Unione hanno realizzato una fascia di sicurezza per separare la parte interessata dall'incendio, dalla vegetazione non bruciata. Questo è solo uno dei tanti interventi a cui è chiamata la squadra Antincendio boschivo dell'Unione che, nel tempo, si è rafforzata per competenze e capacità operativa. La squadra conta oggi 40 operatori specializzati e formati e 10 mezzi attrezzati che "pattugliano" 12 comuni.

