La comunità sotto choc | Vogliamo sapere la verità

La comunità di Castagno d’Andrea è sconvolta e desiderosa di verità. Tra sussurri e supposizioni, i volti impauriti e increduli raccontano un dolore condiviso. Mario e Liliana, come molti altri, sono sospesi tra domanda e speranza, rifiutando di credere alla versione ufficiale. In un piccolo paese dove ogni volto conta, si apre un fronte di interrogativi che richiedono risposte chiare e definitive, perché solo così si potrà trovare la pace.

I volti di chi vive da sempre a Castagno d’Andrea trasudano sconcerto. La notizia ha rimbalzato di casa in casa. Tra vicini non si parla di altro. Si fa ipotesi e ci si interroga su cosa sia veramente accaduto. Mario e Liliana (nomi di fantasia) sanno solo che "è una tragedia ", e fin da subito non hanno creduto alla storia dell’incidente. "Quel posto è molto frequentato – spiegano –, ci vanno escursionisti e fungaioli, e transitano spesso grossi camion carichi di legname". Ma "in questo periodo – raccontano dalla loro finestra che guarda proprio la statale punto di congiunzione con la zona della fonte del Borbotto – di mezzi pesanti ne passano pochi, e non di prima mattina o a tarda serata". 🔗 Leggi su Lanazione.it