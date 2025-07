E il Menotti va in Sormani Iniziando da Rame e Fo

Un teatro essenziale. Di parole e di emozioni. Dove ci si guarda negli occhi. All’imbrunire. Mentre Milano si svuota. Questa l’atmosfera di " Menotti in Sormani ", da stasera per tutto luglio di nuovo nel palazzo della biblioteca più famosa della città. Lì nel cortile. Ad accogliere ogni giorno alle 19.30, con un calendario fitto di narrazioni, teatro civile e musicale, comicità. Una rassegna nata a fari spenti, nei primi giorni di riapertura post-Covid. E che arriva invece ora alla sesta edizione, al solito organizzata dal palcoscenico diretto da Emilio Russo. Tanti i titoli, fino all’1 agosto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - E il Menotti va in Sormani. Iniziando da Rame e Fo

