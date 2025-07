Schlein e il Pd non postano su X da 7 mesi Ma non è stata una scelta contro Elon Musk

Dopo sette mesi di silenzio, gli account di Elly Schlein e del PD su X (ex Twitter) sembrano aver scelto un lungo momento di riflessione, forse come strategia contro Elon Musk. Un silenzio che solleva domande e curiosità: cosa si nasconde dietro questa pausa prolungata? Scopri di più su questa enigmatica scelta e le sue implicazioni nel nostro approfondimento.

Gli account X (ex Twitter) di Elly Schlein e del Pd sono fermi dal 19 ottobre 2024. Una sorta di silenzio elettorale spontaneo, lungo sette mesi, cominciato proprio nei giorni in cui alcuni esponen. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Schlein e il Pd non postano su X da 7 mesi. “Ma non è stata una scelta contro Elon Musk”

In questa notizia si parla di: schlein - mesi - postano - stata

Meloni regina dei social: in soli sei mesi quasi 1,3 milioni di nuovi follower. Schlein&co c’è un “premio di consolazione” - Giorgia Meloni si conferma regina incontrastata dei social, conquistando quasi 13 milioni di nuovi follower in soli sei mesi.

Era stata sospesa dal parlamento per aver attaccato le politiche criminali di Netanyahu a Gaza, per essersi schierata. Oggi a Bruxelles ho portato la solidarietà del M5S alla deputata del parlamento israeliano Aida Touma-Suleiman, con cui mi sono confrontat Vai su Facebook

Schlein e il Pd non postano su X da 7 mesi. “Ma non è stata una scelta contro Elon Musk”.

Schlein e il Pd non postano su X da 7 mesi. “Ma non è stata una scelta contro Elon Musk” - Il Partito democratico e la sua segretaria sono assenti dal social del ceo di Tesla da ottobre 2024, ma dallo staff assicurano: "E' una scelta strategica, non politica". Come scrive ilfoglio.it

Elly Schlein, Annalisa Chirico: "Se non sai che dire stai in silenzio" - Il Tempo - Dovrebbe saperlo Elly Schlein che mesi addietro, dopo qualche inciampo negli abbinamenti cromatici, decise di affidarsi ad un armocromista. Riporta iltempo.it