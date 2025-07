Incontro-scontro fra israeliani e palestinesi Miserie dubbi e grandezze di due famiglie normali

In un continente segnato da conflitti e speranze, due famiglie normali vivono drammi complessi tra miserie, dubbi e grandi emozioni. Il film del momento, che sembra ripetersi da un secolo, ci porta nel cuore di questa quotidianità intricata: tra amore proibito, tradimenti e sacrifici, il loro racconto rivela le sfumature di un conflitto più personale che politico. Ma cosa succede quando le piccole tragedie familiari si intrecciano con un mondo in guerra?

È il film del momento, se non fosse che questo momento dura da un secolo. Prima del 7 ottobre: arabo-israeliano d’incerta etica, Rami ama ricambiato l’araba Shirley che, rimasta incinta, decide di tenere il bambino e lo lascia, mentre la madre di Rami sta organizzando un matrimonio fastoso per la primogenita ignara del fallimento economico del marito. Non solo. La sorella più giovane di Rami perde la verginità , e apriti cielo, mentre la sorella di Shirley rifiuta il nipote meticcio. Si va avanti e indietro nei fatti e nel tempo, ma per una volta le sezioni di flashback destinate al processo del racconto sono piene di vita, e il finale è un fulmine sul progetto fallito di una società israeliana integrata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incontro-scontro fra israeliani e palestinesi. Miserie, dubbi e grandezze di due famiglie “normali“

