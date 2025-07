Luna park e street food in centro Festa d’Estate comincia lo show

trasformato in un vivace festival di luci, suoni e sapori, dove le emozioni si accendono ad ogni passo. Luna park, street food e spettacoli rendono questa festa un’occasione imperdibile per vivere l’estate all’insegna della spensieratezza e della convivialità . Come da tradizione, il centro del paese sarà il cuore pulsante di una celebrazione che resterà nei ricordi di tutti.

Le vie del centro si preparano ad accendersi di colori, musica e sapori per uno degli appuntamenti storici piĂą attesi dell'estate: la Festa d'Estate 2025, in programma da domani a lunedì 7 luglio. Un evento che unisce tradizione, intrattenimento e gusto, coinvolgendo tutta la cittadinanza e richiamando visitatori da ogni parte del territorio. Il divertimento è assicurato per tutti, grandi e piccini. Come da tradizione, il centro del paese sarĂ animato dal lunapark con giostre, attrazioni e giochi per tutte le etĂ . Non mancherĂ lo spazio dedicato al palato: street food e stand gastronomici animeranno le serate con proposte culinarie di ogni genere da gustare passeggiando tra le vie del centro.

