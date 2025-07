La sicurezza corre su due ruote Va in scena ’Massa in moto’ Il premio agli sportivi virtuosi

la celebrià di campioni e protagonisti, pronti a condividere storie di passione e responsabilità. La seconda edizione di "Massa in Moto – Il Premio" promette di unire entusiasmo, memoria e impegno, offrendo un’occasione unica per rendere onore a coloro che vivono e difendono il mondo delle due ruote. Non mancate, perché la sicurezza corre su due ruote e merita il suo palcoscenico.

Martedì 9 luglio, alle 21, la suggestiva cornice di Villa Cuturi, affacciata sul mare di Marina di Massa, ospiterà la seconda edizione di " Massa in Moto – Il Premio", un evento che ormai si sta imponendo come appuntamento imprescindibile per gli amanti delle moto e per chi crede nel valore della sicurezza stradale. A rendere questa edizione davvero speciale saranno due ospiti d'eccezione, nomi che non hanno bisogno di presentazioni nel mondo del motociclismo: Giacomo Agostini, leggenda vivente con 15 titoli mondiali all'attivo, e Nico Cereghini, giornalista, opinionista, volto amato della TV e voce autorevole da decenni per il mondo delle due ruote.

