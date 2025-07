Previsioni traffico strade e autostrade nel weekend del 5 e 6 luglio quando partire | bollini rossi e gialli

Preparatevi a partire: le previsioni del traffico per il weekend del 5 e 6 luglio segnalano bollini rossi e gialli sulle principali strade e autostrade italiane. Con l’arrivo della stagione estiva, le strade si affollano e i tempi di percorrenza aumentano, rendendo fondamentale pianificare con anticipo. Se desiderate evitare stress e code interminabili, è il momento di scoprire quali rotte scegliere e quando partire. Continua a leggere per saperne di più!

Le previsioni del traffico su strade e autostrade per il fine settimana di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 giugno: bollini rossi e gialli per il primo weekend del mese che si preannuncia complicato per gli italiani che partiranno per le ferie estive. 🔗 Leggi su Fanpage.it