Ex Fiera Reggio nessun piano B | Senza la maison addio recupero

L'addio di Max Mara al progetto del Polo della Moda a Reggio Emilia lascia un vuoto incolmabile per la città. La decisione improvvisa, arrivata nel giorno del rogito e dopo aver siglato una convenzione urbanistica, mette in dubbio il futuro di quell’area strategica tra stazione Mediopadana, autostrada e insediamenti industriali. Senza questa maison, l’intera progettualità rischia di rimanere solo un ricordo: un vero e proprio colpo durissimo per lo sviluppo locale.

L'improvvisa ritirata del fashion group Max Mara dall'investimento per realizzare il ' Polo della Moda ' a Reggio Emilia, lascia la cenere sull'area dove sarebbe dovuto sorgere. Ossia l'ex Fiera, luogo ritenuto strategico per l'espansione della città nella zona fra la stazione alta velocità Mediopadana, l'autostrada, gli insediamenti industriali e lo stadio. Un voltaspalle arrivato nel giorno del rogito e con una convenzione urbanistica già impacchettata, che avrebbe dato il via ad un'opera da oltre 100 milioni di euro e che prevedeva 300 nuove assunzioni. Tutti spiazzati. In primis il Comune che si è sentito tradito sul progetto di riqualificazione dei vecchi padiglioni fieristici rilevati nel 2019 all'asta dall'attuale proprietario, l'imprenditore modenese Giorgio Bosi (patron della PiBiPlast, azienda di Correggio, leader nel packaging del settore cosmesi).

