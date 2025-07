LIVE Italia-Belgio Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | debutto subito fondamentale per la qualificazione

Benvenuti alla diretta live dell’atteso match tra Italia e Belgio, primo passo cruciale nel cammino verso gli Europei femminili 2025. Un debutto fondamentale per la qualificazione, che darà subito indicazioni importanti sulla corsa alle fasi finali, considerando anche avversari di peso come Portogallo e campionesse del mondo Spagna. Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: questa sfida potrebbe già decidere molte sorti del girone.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’incontro valido per la prima giornata del gruppo B degli Europei 2025 femminili tra Italia e Belgio. Servirà partire bene in quanto nel raggruppamento figurano Portogallo, ma soprattutto le campionesse del mondo in carica della Spagna. Derby della penisola iberica che chiuderà la prima giornata alle 21.00. Subito un appuntamento da non fallire per le azzurre di Soncin, che nel corso del biennio ha saputo infondere consapevolezza ed ulteriori doti tecnico-tattiche al gruppo. Il tecnico di Vigevano dovrà sciogliere alcuni dubbi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Belgio, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: debutto subito fondamentale per la qualificazione

In questa notizia si parla di: diretta - italia - belgio - europei

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

Europei femminili, Belgio-Italia: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni Vai su X

Europei, l'Italia in finale 3°/4° posto, ore 16:30 contro la Francia. DIRETTA Rai2, Sky Sports 1, DAZN Vai su Facebook

Dove vedere in tv Italia-Belgio, Europei calcio femminile 2025: orario, programma, streaming; Belgio-Italia femminile dove vederla: Rai o UEFA.tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Europei femminili, Belgio-Italia: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Europei femminili, Belgio-Italia: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Esordio non facile per le Azzurre del ct Soncin, impegnate in un girone di ferro. Lo riporta msn.com

Europei femminili 2025 di calcio dal 2 luglio: calendario Italia, dove vederli - Iniziano martedì 2 luglio gli Europei femminili 2025 di calcio che vedranno impegnata anche l’Italia di Andrea Soncin, che esordirà il 3 luglio contro il Belgio. Si legge su msn.com